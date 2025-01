IBM weckt Erwartungen mit Umsatzausblick - Aktie auf Rekordhoch

(neu: Kurs nach Handelsbeginn aktualisiert)



ARMONK (dpa-AFX) - Der Computerkonzern IBM rechnet im laufenden Jahr mit einem höheren Wachstum als zuletzt. 2025 soll der Erlös unter anderem dank einer steigenden Nachfrage nach Produkten für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) währungsbereinigt um mindestens fünf Prozent zulegen, wie das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Armonk mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten ein Plus von lediglich knapp fünf Prozent erwartet. Die Aktie zog am Donnerstag deutlich an und erreichte ein Rekordhoch.

Das Papier gewann im frühen US-Handel fast zehn Prozent auf 252 US-Dollar. In diesem Jahr hat es bereits um mehr als 14 Prozent zugelegt.