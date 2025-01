Erstmals seit 2019 wieder rund 500.000 m² Flächenumsatz in Citylagen - sehr gutes Schlussquartal bringt Rückenwind für 2025

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Auch im Jahr 2024 hat sich bestätigt, dass sich diestationäre Einzelhandelslandschaft unverändert im Spannungsfeld zwischenpositiven und negativen Einflussfaktoren bewegt. Erfreulich ist hierbei vorallem die Steigerung der Passantenfrequenzen in der Gesamtbetrachtung aller vonHystreet.com analysierten Innenstadtlagen um durchschnittlich 1,5 % imvergangenen Jahr. Gerade vor dem Hintergrund, dass für das Jahr 2023 bereitseine Steigerung um 4 % gegenüber dem Vorjahr vermeldet wurde, ist festzuhalten,dass der im Anschluss an die Corona-Krise eingesetzte Wiederbelebungstrend derInnenstädte immer noch nicht zum Stillstand gekommen ist, sondern sichkontinuierlich fortsetzt. Nichtsdestotrotz schlägt sich das hierdurch erhöhteKundenpotenzial im stationären Modehandel nicht in steigenden Umsatzzahlennieder: So konnte im Vorjahresvergleich ein eher ernüchterndes Umsatzparierzielt werden, wobei im Dezember - und damit im wichtigen Weihnachtsgeschäft -sogar ein Rückgang um 6 % zu verbuchen war (Quelle: Textilwirtschaft). Ob sichdies hemmend auf die Vermietungsdynamik ausgewirkt hat oder ob das Vertrauen derRetailer in eine weiterhin positive Entwicklung der Marktbedingungen überwiegt,zeigt hierbei die Analyse von BNP Paribas Real Estate.Flächenumsatz und Deal-Anzahl in deutschen Innenstadtlagen legen um 15 % bzw. 10% zuDie bereits gute Vermietungsdynamik der ersten drei Quartale hat zum Jahresendenoch einmal Fahrt aufgenommen: In der Gesamtbetrachtung konnte der bundesweiteRetailmarkt in den vergangenen 12 Monaten zum ersten Mal seit 2019 die500.000-m²-Marke knacken (rund 506.000 m² Flächenumsatz in Q1-4 2024). Diesentspricht einer Steigerung des Ergebnisses um rund 15 % gegenüber dem Vorjahr,das durch die bereits wieder rückabgewickelten Großdeals des Modehauses Aachenernachträglich deutlich nach unten korrigiert werden musste (Q1-4 2023: rund440.000 m²). Ein positives Signal für die weitere Entwicklung im Jahr 2025sendet zudem der leichte Aufwärtstrend zum Jahresende: Im Schlussquartal wurdemit rund 147.000 m² der beste Jahresabschnitt erzielt und ein vergleichbaresVolumen generiert wie im vierten Quartal 2019.Die wesentlichen Treiber hinter diesem guten Vermietungsvolumen sind sehrvielfältig und konnten mit dazu beitragen, dass Nachnutzer für Galeria-Objektesowie neue Ankermieter für zahlreiche Shoppingcenter gefunden werden konnten. Zunennen sind dabei nicht zuletzt das Discount-Kaufhaus Tedi (unter anderem in