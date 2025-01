Deutsche Unternehmen können CBAM-Anforderungen kaum erfüllen / Firmen müssen tatsächliche Emissionsdaten ihrer Lieferanten melden / Rund drei Viertel sind dazu nicht oder nur teilweise in der Lage

München (ots) - Seit dem dritten Quartal 2024 sind Unternehmen in der EU mit

verschärften Meldepflichten im Rahmen des Carbon Border Adjustment Mechanism

(CBAM) konfrontiert. Sie müssen jetzt die tatsächlichen Emissionsdaten ihrer

Lieferanten außerhalb der EU angeben. Drei von vier der betroffenen Unternehmen

in Deutschland sind dazu jedoch derzeit nicht in der Lage und ein Großteil sieht

negative Auswirkungen auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. Dies hat eine aktuelle

Umfrage im Auftrag des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte ergeben, für

die im Herbst vergangenen Jahres Entscheider aus den betroffenen Branchen

befragt wurden.



Mehr als die Hälfte (53%) der befragten Unternehmen geben an, dass es ihnen

nicht möglich ist, die tatsächlichen Emissionsdaten ihrer Lieferanten außerhalb

der EU zu melden. Nur sechs Prozent konnten bestätigen, dass sie dazu in der

Lage sind, während 21 Prozent der befragten Unternehmen dies nur teilweise

können. Damit sind fast drei Viertel der Unternehmen nicht in der Lage, die

tatsächlichen Emissionsdaten, die im Produktionsprozess entstanden sind, von den

Lieferanten zu ermitteln.







Lieferanten. Gleichzeitig endet die Übergangsphase zur Einführung von CBAM Ende

des Jahres", betont Michael Schäfer, Partner bei Deloitte und Experte für Zoll

und Außenhandel. "Der Druck, die erforderlichen Überwachungs- und

Berichterstattungssysteme in den Unternehmen einzurichten, nimmt deutlich zu.

Denn die Implementierungsphase ab dem 1. Januar 2026 beinhaltet den finanziellen

Ausgleich durch den Kauf von CBAM-Zertifikaten sowie eine jährliche

Berichtspflicht. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohen künftig

Strafzahlungen."



Schwierigkeiten haben die Unternehmen auch bei der Überprüfung der Richtigkeit

oder Plausibilität von Emissionswerten der Lieferanten. Während 20 Prozent der

Befragten dies versuchen, indem sie Vergleichswerte zu Rate ziehen und 12

Prozent die Daten mit dem EU-Template zur Übermittlung der Emissionsdaten

vergleichen, hat die Mehrheit der befragten Unternehmen noch keinen effektiven

Weg zur Überprüfung gefunden.



Die größten Herausforderungen in Bezug auf CBAM sind laut der Befragung die

unzureichende Verfügbarkeit von Daten (20%), die fehlende Transparenz von Kosten

und Risiken (16%) sowie ein mangelnder Wissensstand über CBAM (11,5%).



Mehr als zwei Drittel der Unternehmen sehen durch die CBAM-Verordnung negative

Konsequenzen für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Nur ein Viertel (26%) rechnet mit

positiven Auswirkungen, und 29 Prozent der Befragten sehen in CBAM eine Chance

zur Veränderung ihrer Lieferketten. Allerdings rechnen nur 20 Prozent der Seite 2 ► Seite 1 von 2





