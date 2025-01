Staufenberg (ots) - In Zeiten von Altersarmut und Debatten um ein höheres

Rentenalter ist die private Vorsorge wichtiger denn je. Vincent Vannuys bietet

daher bereits jungen Menschen die Möglichkeit, frühzeitig in ihre Versorgung zu

investieren. Mit Finanziege hat er ein Konzept geschaffen, das auf Basis

individueller Beratung und langfristiger Betreuung Anleger dabei begleitet, sich

optimal für das Alter abzusichern und durch smarte Nutzung von Steuervorteilen

die maximalen Erträge zu erzielen. Wie die Rürup-Rente es ermöglicht, mehr aus

ETFs (Exchange Traded Funds) sind unter Anlegern längst kein Geheimtipp mehr.

Nicht nur werden sie aufgrund ihrer breiten Diversifikation als äußerst sicher

betrachtet - sie sind auch eine der attraktivsten Möglichkeiten, komfortabel und

renditestark in den globalen Kapitalmarkt zu investieren. "Ihre hohe

Flexibilität und Sicherheit machen ETFs zu einer idealen Option für die private

Altersvorsorge", betont deshalb auch Finanzexperte Vincent Vannuys von

Finanziege. "Wer es geschickt anstellt, kann bei Investitionen in ETFs sogar von

Jahresbeitrag vollständig absetzbar. Dies bietet die Möglichkeit, mit ETFs nicht

nur hohe Renditen zu erzielen, sondern auch Steuern zu sparen", erklärt er

weiter. Vincent Vannuys hat selbst einen Großteil seines Vermögens durch

gezielte Investments erzielt und zählt heute zu den führenden deutschen

Finanzberatern. Unter der Marke Finanziege bietet er maßgeschneiderte,

praxiserprobte und vor allem verständliche Finanzkonzepte, die Anlegern

dauerhaft zu mehr Wohlstand und Sicherheit im Alter verhelfen. Hier beleuchtet

ETFs durch Rürup-Rente doppelt profitabel



Um die staatlichen Rentenkassen zu entlasten und private Altersvorsorge zu

fördern, hat die Bundesregierung beschlossen, ab dem 1.1.2023 sämtliche Beiträge

zur Rürup-Rente steuerlich zu begünstigen. So können Singles jährlich bis zu

29.344 Euro und Paare bis zu 58.688 Euro (Stand: 2025) bei der Steuererklärung

absetzen, wenn sie diese in ein steuerlich gefördertes Rentenmodell einzahlen.

Ebenso bleiben Dividenden und andere Kapitalerträge aus den dazugehörigen

Anlagen während der gesamten Vertragslaufzeit von der Abgeltungssteuer befreit,

Auch ETFs lassen sich in einem derartigen Modell nutzen. Der einzige

