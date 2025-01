Konsumfinanzierungsstudie | Nachhaltigkeit bei Finanzdienstleistungen wird wichtiger | Online-Kreditabschlüsse nehmen zu

Berlin (ots) - Knapp ein Fünftel der Bundesbürger achtet beim Abschluss von

Finanzdienstleistungen bereits auf die Nachhaltigkeit des Anbieters. Zu diesem

Ergebnis kommt eine Studie zur Konsumfinanzierung des Marktforschers Ipsos, die

im Auftrag des Bankenfachverbandes 1.700 Verbraucherhaushalte nach ihren

Finanzierungseinstellungen und -gewohnheiten befragt hat. Jeder Zweite geht

davon aus, dass Nachhaltigkeitsaspekte bei Finanzdienstleistungen an Bedeutung

gewinnen werden. Das trifft insbesondere für Jüngere zu. In der Altersgruppe der

18- bis 24-Jährigen gilt dies für mehr als zwei Drittel der Befragten.



"Finanzierungsoptionen spielen bei der Anschaffung umweltfreundlicher

Konsumgüter eine wichtige Rolle", hebt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes, hervor. Mehr als ein Fünftel der Privatpersonen würde den

Kauf von nachhaltigen bzw. energieeffizienten Produkten mit einem passenden

Finanzierungsangebot eher in Betracht ziehen.









37 Prozent aller Ratenkredite werden über das Internet realisiert. Dabei führen

Privatpersonen mindestens einen Prozessschritt online durch, z. B. die

Beantragung oder den Abschluss des Kredites. Dieser Anteil hat sich im

Vorjahresvergleich um vier Prozentpunkte erhöht. Insbesondere Ältere nutzen

zwischenzeitlich vermehrt Online-Ratenkredite. Im Durchschnitt haben

Internet-Ratenkreditnutzer 1,8 Online-Kredite.



Auf Finanzierungen, die nicht nur im Internet beantragt, sondern auch dort

abgeschlossen werden, entfallen acht Prozent. Dieser Anteil hat sich seit 2020

verdoppelt. "Die Verbraucher schätzen zunehmend die durchgehend digitalen

Möglichkeiten, um Ratenkredite entsprechend ihrer individuellen Präferenzen

bequem von zu Hause abzuschließen", merkt Loa an.



Marktstudie Konsumfinanzierung 2024 - Nachhaltigkeit und Digitalisierung (https:

//ssl.bfach.de/media/file/60791.Marktstudie_2024_Nachhaltigkeit_und_Digitalisier

ung_BFACH.pdf)



Textfassung der Presseinformation (https://ssl.bfach.de/media/file/60801.BFACH-P

I_25-01_30_Marktstudie_2024_Teil-4.docx)



Pressekontakt:



Bankenfachverband

Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR

Tel. 030 2462596-14

mailto:stephan.moll@bfach.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/5960828

OTS: Bankenfachverband e.V.







Mehr als jeder dritte Ratenkredit kommt online zustande37 Prozent aller Ratenkredite werden über das Internet realisiert. Dabei führenPrivatpersonen mindestens einen Prozessschritt online durch, z. B. dieBeantragung oder den Abschluss des Kredites. Dieser Anteil hat sich imVorjahresvergleich um vier Prozentpunkte erhöht. Insbesondere Ältere nutzenzwischenzeitlich vermehrt Online-Ratenkredite. Im Durchschnitt habenInternet-Ratenkreditnutzer 1,8 Online-Kredite.Auf Finanzierungen, die nicht nur im Internet beantragt, sondern auch dortabgeschlossen werden, entfallen acht Prozent. Dieser Anteil hat sich seit 2020verdoppelt. "Die Verbraucher schätzen zunehmend die durchgehend digitalenMöglichkeiten, um Ratenkredite entsprechend ihrer individuellen Präferenzenbequem von zu Hause abzuschließen", merkt Loa an.Marktstudie Konsumfinanzierung 2024 - Nachhaltigkeit und Digitalisierung (https://ssl.bfach.de/media/file/60791.Marktstudie_2024_Nachhaltigkeit_und_Digitalisierung_BFACH.pdf)Textfassung der Presseinformation (https://ssl.bfach.de/media/file/60801.BFACH-PI_25-01_30_Marktstudie_2024_Teil-4.docx)Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14mailto:stephan.moll@bfach.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/5960828OTS: Bankenfachverband e.V.