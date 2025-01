In den USA treffen Technologie und Wirtschaft auf Zuversicht - Europa ist mit gedrosseltem Tempo unterwegs

Vorstellung der zweiten Ausgabe des VivaTech Confidence Barometer, einer internationalen Umfrage unter Führungskräften der Technologiebranche, die von OpinionWay in Europa (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien) und Nordamerika (USA, Kanada) durchgeführt wird

KI: Eine Herausforderung, die Unternehmen weltweit annehmen

100 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass die Einführung mindestens einer neuen Technologie ihrem Unternehmen messbare Vorteile bringt, z. B. eine höhere Produktivität (62 %) und niedrigere Betriebskosten (48 %).

Wenig überraschend: KI gilt als die Technologie, die sich mit höchster Wahrscheinlichkeit auf das Geschäft der Unternehmen auswirken wird (65 %), weit vor Cybersicherheit (41 %) und Cloud Computing (39 %).

In den nächsten 12 Monaten planen 85 % der befragten Unternehmen, ihre Investitionen in KI auszuweiten.

Unterschiedliche Wahrnehmungen der Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Arena

Die USA und Großbritannien sind im Hinblick auf die internationale Konkurrenzfähigkeit ihres Technologiesektors am zuversichtlichsten. 92 % bzw. 81 % der CEOs sind der Ansicht, dass ihr Land an der Spitze steht, im Gegensatz zu Italien, das am wenigsten zuversichtlich ist (64 %).

Die Führungskräfte wurden auch nach der Einführung technologischer Innovationen in ihren Ländern gefragt. Auch hier bewerten die Führungskräfte in den USA und in Großbritannien ihr jeweiliges Land als führend: 87 % bzw. 82 % sind davon überzeugt, dass ihre Unternehmen bei der Einführung technologischer Innovationen eine Vorreiterrolle spielen. Dies steht im Gegensatz zu Italien, wo die Führungskräfte ihr Land erneut im Rückstand sehen (44 %).

Technologischer Fortschritt: Grund für Besorgnis und Quelle von Lösungen

Drei Viertel (77 %) sind gleichermaßen besorgt über die Verletzung der Privatsphäre, die Verbreitung von Fake News und die Schwierigkeit, diese zu identifizieren.

Die negativen Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt sind auch für 70 % der Führungskräfte ein Thema, von denen 47 % erklären, dass sie sehr besorgt angesichts dieser Fragen sind.

Obwohl die Technologie mit Unwägbarkeiten und Risiken behaftet ist, betrachten 9 von 10 Führungskräften (90 %) diese als Lösung für die großen Herausforderungen unserer Zeit.

