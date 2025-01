Warum Interim-Management die Rettung in der Krise sein kann - Gert Löhmer von GL Consulting & Interim erklärt, wie Unternehmen wieder auf Kurs kommen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Emmerthal (ots) - In Krisenzeiten zählt jede Minute. Maschinenbau- undIndustrieunternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, brauchen schnelle und vorallem nachhaltige Lösungen. Hier kommen Interim-Manager wie Gert Löhmer insSpiel. Als Gründer und Geschäftsführer von GL Consulting & Interim hat er sichdarauf spezialisiert, Unternehmen operativ und strategisch aus der Krise zuführen und sie zukunftsfähig aufzustellen. Mit fundierter Führungserfahrung undeiner beeindruckenden Expertise im Krisenmanagement sorgt er dafür, dassUnternehmen ihre Stabilität zurückgewinnen und die Weichen für eine erfolgreicheZukunft stellen können. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.Hohe Produktionskosten, eine schwache Auftragslage, zunehmender Wettbewerbsdruckoder strukturelle Herausforderungen: Die Ursachen für Krisen in Maschinenbau-und Industrieunternehmen sind vielfältig. Spätestens wenn die Liquidität knappwird oder Banken ein S6-Sanierungsgutachten oder ein IBR fordern, wird klar:Ohne externe Unterstützung wird es schwer, die Situation zu meistern. In diesenMomenten greifen viele Unternehmen zu den gesetzlich vorgegebenenBeratungsansätzen mit IDW S6-Gutachten für die Finanzpartner. Doch derleiBeratungen führen in solchen Situationen selten zum gewünschten Erfolg. "DieseBeratungen bieten oft nur symptombasierte Konzepte, die in der akutenKrisensituation kaum vollends umsetzbar sind. Zeitlicher Druck und begrenzteRessourcen machen ineffiziente Ansätze und falsche Erwartungen zu teurenStolpersteinen", mahnt Gert Löhmer, Gründer und Geschäftsführer von GLConsulting & Interim."Was Unternehmen in der Krise brauchen, sind schnelle, pragmatische,ursachenbasierte Entscheidungen, klare Kommunikation und operative Unterstützung- möglichst frühzeitig und bevor sich der Finanzpartner meldet. Genau hier setztInterim-Management an", so der Experte weiter. Mit der Unternehmensberatung GLConsulting & Interim hat er sich auf das Interim-Management für notleidendeMaschinenbau- und Industrieunternehmen spezialisiert, um sie operativ undstrategisch aus der Krise zu führen und ihr Überleben zu sichern. Dankjahrelanger Erfahrung, umfassender Führungskompetenz und einer beeindruckendenExpertise im Krisenmanagement schafft Gert Löhmer es zuverlässig, die operativeLeistungsfähigkeit seiner Kunden wiederherzustellen - eine wertvolleDienstleistung, die nur ein erfahrener Interim-Manager erbringen kann.Gleichzeitig setzt er auf die Optimierung interner Prozesse und eine schnelle