Wie Mario Lüddemann hunderten Menschen zu höheren Renditen verhilft (FOTO)

Verl (ots) - Banken und Fonds locken zwar mit Renditen von bis zu acht Prozent -

wer das Maximum herausholen möchte, muss sein Glück jedoch selbst in die Hand

nehmen. Unterstützung finden Investoren und Trader dabei bei Mario Lüddemann: Er

zählt zu den führenden deutschen Tradern und bringt angehenden Börsianern in

seinen Trainingsprogrammen bei, wie sie mit minimalem Zeitaufwand gewinnbringend

an der Börse handeln. Dieser Artikel beleuchtet seine Methoden und verrät, wie

sie Menschen zu besseren Kapitalerträgen verhelfen.



Gerade in unsicheren Zeiten lockt die Börse mit hohen Renditechancen. Einigen

Tradern gelingt es sogar tatsächlich, ihr Startkapital binnen kürzester Zeit zu

verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Um dies zu erreichen, sind sie

allerdings auf fundiertes Wissen angewiesen und müssen entsprechend viel Zeit

aufwenden. Es ist jedoch auch mit weniger Aufwand möglich, mit dem Börsenhandel

Vermögen aufzubauen. "Wer es richtig anstellt, kann durch das richtige

Investieren bereits Renditen im Bereich zwischen 15 und 20 Prozent erzielen",

berichtet Börsen-Experte Mario Lüddemann aus Erfahrung. "Bei einem höheren

zeitlichen Investment sind dem Erfolg sogar kaum Grenzen gesetzt."







erfahrenen Partner arbeiten, der ihnen die Zusammenhänge im Detail näherbringt

und sie bei ihren ersten Gehversuchen an der Börse an die Hand nimmt", erklärt

Mario Lüddemann. Er handelt seit mehr als 25 Jahren an der Börse, ist damit in

nur fünf Jahren Millionär geworden und wurde 2020 und 2021 sogar zum "Trader des

Jahres" gekürt. Sein Wissen gibt er als Fachredner und in den

Coaching-Programmen der Lüddemann Investments GmbH an angehende Trader und

Investoren sowie all diejenigen weiter, die ihr Börsenwissen erweitern und

maximale Renditen mit Trading oder Investments erzielen wollen.



Mario Lüddemann: "Kein Glücksspiel - sondern seriöse und nachvollziehbare

Methoden"



Obwohl die Börse für viele Menschen undurchsichtig ist, folgt sie klaren

Prinzipien - sie bilden auch die Grundlage für Mario Lüddemanns Training: "Was

wir beibringen, ist kein Glücksspiel", stellt der Börsen-Experte klar. "Vielmehr

handelt es sich um duplizierbare Strategien, die wir auch selbst so verfolgen."

Einfachheit ist dabei ein entscheidender Teil des Erfolgsrezepts: Während Fonds,

Banken und Pensionskassen Geschäftsberichte und Bilanzen auswerten, setzt Mario

Lüddemann auf ein Modell, das mit einem Minimum an Recherchen auskommt. Seite 2 ► Seite 1 von 2





