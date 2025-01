"Nvidia-Crash war erst der Anfang", sagt Black-Swan-Autor Nassim Taleb

Der Kurseinbruch von 17 Prozent bei der Nvidia-Aktie war der größte Tagesverlust einer Aktie in der Geschichte der Wall Street – 589 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung wurden vernichtet.

"Das ist erst der Anfang", erklärte er auf der Hedgefonds-Woche in Miami gegenüber Bloomberg. "Der Beginn einer Anpassung der Menschen an die Realität. Denn jetzt erkennen sie, dass sie nicht mehr makellos ist. Sie habt einen kleinen Makel."

Taleb prognostiziert, dass zukünftige Rückgänge zwei- oder sogar dreimal so hoch sein könnten. Der aktuelle Crash wurde durch Bedenken über den Aufstieg von DeepSeek ausgelöst, einem chinesischen KI-Startup, das eine günstigere Alternative zu den US-amerikanischen KI-Modellen entwickelt. Dies stellt eine potenzielle Gefahr für die Nachfrage nach Nvidias High-End-Chips dar.

Laut Taleb hätten Anleger zu stark auf ein einziges Narrativ gesetzt – dass Nvidia die unangefochtene Dominanz im KI-Markt behalten werde. Doch dieser Glaube sei gefährlich, da die Risiken unterschätzt würden. "Der Rückgang am Montag war angesichts der Risiken in der Branche eigentlich sehr gering", so Taleb weiter.

Tipp aus der Redaktion: DAX: Nach den Hochs die Korrektur? In unserem kostenlosen Spezialreport zeigen wir Ihnen Strategien und Ideen auf, wie Sie sich gegen mögliche Kursverluste mit Instrumenten wie Optionsscheinen oder Zertifikaten schützen können. Hier anfordern!

Als wissenschaftlicher Berater von Universa Investments, einem Hedgefonds, der sich auf Schutzstrategien gegen Marktturbulenzen spezialisiert, warnt Taleb regelmäßig vor extremen Marktereignissen. Auch wenn sich nicht alle seine düsteren Prognosen bewahrheiteten, bleibt er skeptisch gegenüber der KI-getriebenen Aktienrallye.

Finger weg von Anleihen?

Neben seiner Warnung vor überbewerteten Tech-Aktien äußerte Taleb erneut Bedenken zur Schuldenlast der USA. Er befürchtet eine Inflationsexplosion, falls steigende Arbeitskosten auf aggressive Zölle treffen. "Der Anleihemarkt ist angesichts dieses Risikos keine kluge Investition", betonte er.

Seine Skepsis gegenüber Technologieunternehmen fasst Taleb mit dem Begriff "graue Schwäne" zusammen – damit beschreibt er Ereignisse, die zwar nicht völlig unvorhersehbar sind, deren mögliche Auswirkungen aber oft unterschätzt werden. Seiner Meinung nach sei genau das aktuell bei vielen KI-Aktien der Fall.

Während die Märkte die Chancen der KI-Revolution feiern, warnt Taleb davor, die gewaltigen Risiken zu übersehen. Seine Botschaft an Investoren: Wer nicht auf plötzliche Marktschocks vorbereitet ist, könnte böse erwachen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 114,3EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 16:53 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!