Biotechfirma Hemostemix zeichnet erste Verkaufsaufträge!

Hemostemix Inc. (TSXV: HEM; OTC: HMTXF; FSE: 2VF0) hat seit Beginn der Vorverkäufe für seine ACP-01- Stammzellentherapie allein im laufenden Monat Januar 2025 Behandlungen im Wert von 400.000 USD platziert. Die neuen Patienten wurden durch eine Social-Media-Kampagne sowie durch Präsentationen in Puerto Rico generiert. Durch die Vorverkäufe von ACP-01 sichern sich Käufer/Patienten vordere Listenplätze für ihre Therapie. Die Patienten gewinnen durch ihre frühe Buchung die Sicherheit, dass ihre Behandlung fest eingeplant ist und wann diese voraussichtlich erfolgt.

Thomas Smeenk, CEO von Hemostemix kommentierte: „Die Vorverkäufe ermöglichen es Hemostemix, die Zeit für den Arzt und die Produktionszeit zu planen. Unsere Zahlen sind derzeit noch bescheiden, aber die ersten unterzeichneten Verpflichtungen belaufen sich auf etwa 400.000 US-Dollar, was ein guter Start für 2025 ist, wenn man bedenkt, dass wir noch 11 Monate vor uns haben.

Das Feedback zur Hemostemix-Therapie, das er von manchen behandelnden Ärzten erhalte, sei überwältigend, so Smeenk: „Bei meinen Treffen in dieser Woche mit Ärzten, die bisher etwa 200 Patienten behandelt haben, bin ich beeindruckt von ihrer Reaktion auf dieselbe Frage, die ich jedem Arzt stelle, den ich treffe und der ACP-01 eingesetzt hat: „Erzählen Sie mir von Ihren Patienten und was Sie in Bezug auf die Ergebnisse Ihrer Patienten beobachtet haben?“ Gestern sagte mir ein invasiver Kardiologe, der mit einem Team von drei Kardiologen 200 Patienten mit ACP behandelt hat: „Ich habe schon viele Stammzellprodukte verwendet. ACP-01 im Herzen ist unschlagbar; es stellt die Herzfunktion wieder her. Das ist einzigartig. Keine anderen autologen Stammzellen funktionieren wie ACP-01.“

Ausführliche Hintergrundinformationen zu Hemostemix gibt es hier:

