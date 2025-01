Datenkompetenz für den Mittelstand - Wie Unternehmen ihre Effizienz steigern können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Speyer (ots) - Unternehmenserfolg durch intelligente Technologien steigern - solautet die Mission von Proventus Analytics. Mit umfassender Beratung,innovativen Business-Intelligence-Lösungen und individuellen Zusatzfunktionenunterstützen die Gründer und Gesellschafter Marcel Eichler und Simon Wernertechnische Großhändler dabei, datenbasierte Entscheidungen in messbare Erfolgezu verwandeln. Wie mittelständische Unternehmen mit Proventus ihre Effizienzsteigern können, erfahren Sie hier.Daten werden aus gutem Grund als das wertvollste Gut des digitalen Zeitaltersbezeichnet. Für mittelständische Unternehmen bergen sie enorme Chancen, indemsie fundiertere Entscheidungen, präzisere Marktanalysen und effizientereProzesse ermöglichen. Doch genau hier liegt auch die Herausforderung, denngerade im Mittelstand fehlt häufig die notwendige Expertise, um aus denverfügbaren Informationen echten Mehrwert zu schöpfen. Die Folgen sind deutlichspürbar: Entscheidungen basieren oft auf reinem Bauchgefühl statt auf fundiertenAnalysen. Steigende Kosten und verpasste Marktchancen sind die direkte Folge."Datenkompetenz ist in der heutigen Wirtschaft eine absolute Notwendigkeit, umkonkurrenzfähig zu bleiben", betont Marcel Eichler, Mitgründer von ProventusAnalytics. "Unternehmen, die den Umgang mit ihren Datenmengen nicht meistern,riskieren, in einer zunehmend digitalen Geschäftswelt den Anschluss zuverlieren.""Was es braucht, ist ein frischer Ansatz, der genau diese Lücke schließt - eineLösung, die mittelständische Unternehmen datenfit macht, indem sie sie mit demnötigen Wissen und den richtigen Werkzeugen ausstattet", fügt seinGeschäftspartner Simon Werner hinzu. "Dadurch wird die Effizienz spürbarverbessert, es können bessere Entscheidungen getroffen und dieWettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht gesichert werden." Marcel Eichler und SimonWerner wissen aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd das Sammeln undAufbereiten großer Datenmengen in technischen Großhandelsunternehmen sein kann.Deshalb haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, effizienteBusiness-Intelligence-Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse derBranche abgestimmt sind. Mit einer Kombination aus technischer Expertise undbetriebswirtschaftlichem Wissen helfen die beiden Experten Großhändlern dabei,durch den Einsatz innovativer Technologien ihre Effizienz zu steigern undnachhaltiges Unternehmenswachstum zu erzielen. So bietet Proventus mitmaßgeschneiderten Individuallösungen, Prozessoptimierungen und umfassenderBeratung das Komplettpaket für datengetriebenen Unternehmenserfolg - undermöglicht mit niedrigen Projektkosten bereits eine spürbare Entlastung.