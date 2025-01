KONJUNKTUR vom 30.01.2025 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres deutlich an Fahrt verloren. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im dritten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 3,1 Prozent zugelegt.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet und deutlich gefallen. Ihre Zahl sank in der vergangenen Woche um 16.000 auf 207.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 225.000 Anträgen gerechnet.

ROUNDUP: Eurozonen-Wachstum kommt zum Erliegen - starke Unterschiede

LUXEMBURG - In der Eurozone ist das Wirtschaftswachstum Ende des vergangenen Jahres überraschend zum Erliegen gekommen. Im vierten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich auf der Stelle getreten, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mit. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gewachsen.

Luxemburg droht mit Einspruch gegen deutsche Grenzkontrollen

WARSCHAU - Luxemburg droht nach dem Grenzkontroll-Vorstoß von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz mit einem Einspruch bei der EU-Kommission. "Wir sind gegen Kontrollen an den internen Grenzen der EU", sagte Luxemburgs Innenminister Léon Gloden am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Warschau.

Eurozone: Arbeitslosenquote steigt leicht an



LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat im Dezember etwas zugelegt. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten diese Quote im Schnitt erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat von 6,3 auf 6,2 Prozent nach unten revidiert. Dies war der niedrigste Stand seit der Einführung des Euro.

Italien: Wirtschaft stagniert überraschend weiter



ROM - Die Wirtschaft Italiens hat Ende des vergangenen Jahres überraschend keine Fahrt aufgenommen. Im vierten Quartal stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Bereits im dritten Quartal trat die Wirtschaftsleistung auf der Stelle. Analysten hatten für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Etwas besser zeigte sich die Entwicklung im Jahresvergleich: In dieser Betrachtung wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,5 Prozent. In dieser Betrachtung hatten Analysten einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Deutsche Importpreise steigen deutlich stärker - Lebensmittel teurer

WIESBADEN - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind wegen höherer Lebensmittelpreise wieder stärker gestiegen. Die Einfuhrpreise legten im Dezember um 2,0 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Spanien: Inflation legt etwas zu - vierter Anstieg in Folge

MADRID - Die Inflation in Spanien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verstärkt. Im Januar legten die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der vierte Anstieg der Teuerung in Folge und die höchste Jahresrate seit vergangenen Juli. Im Vormonat hatte die Teuerung bei 2,8 Prozent gelegen und Analysten waren im Schnitt von einer unveränderten Rate ausgegangen.

Deutschland: Einfuhrpreise steigen stärker als erwartet

WIESBADEN - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Dezember etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Einfuhrpreise legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von 1,9 Prozent erwartet, nachdem die Importpreise im Vormonat nur um 0,6 Prozent gestiegen waren. Im Monatsvergleich legten die Importpreise im Dezember um 0,4 Prozent zu.

Frankreichs Wirtschaft schrumpft erstmals seit fast zwei Jahren

PARIS - Frankreichs Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres eine fast zweijährige Wachstumsphase beendet. Im vierten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Zuletzt war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2023 geschrumpft.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 95,2 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 94,1 Punkte erwartet.

