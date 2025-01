Drei neue Managing Directors für Deutschland und die Niederlande

München/Amsterdam (ots) - Das Team der EMEA Tax Practice von A&M wuchs im

vergangenen Jahr um 28% und wird mit den neuen Führungskräften diesen

Erfolgskurs weiter fortsetzen.



Alvarez & Marsal Tax (https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/tax) (A&M Tax),

eine Business Unit des weltweit führenden Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/tax) (A&M), gibt die Ernennung von

drei neuer Managing Directors für seine Niederlassungen in Deutschland und den

Niederlanden bekannt. Diese strategischen Neueinstellungen unterstützen die

kontinuierliche Expansion der Steuerpraxis von A&M in der gesamten Region, die

in den letzten Jahren einen Personalzuwachs von 28% verzeichnen konnte.







(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/anastasia-buttner) (Operating

Model) und Matthias Luther

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/matthias-luther) (Indirect Tax)

verstärken das A&M Tax Team in Düsseldorf und Hamburg. Patrick Van Min

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-van-min) wird Teil des

Teams im Amsterdamer Büro und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den

Bereichen niederländische Körperschaftsteuer, internationale Steuern und Tax

Management ein.



Geballtes Tax-Knowhow für A&M Deutschland



Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung im Bereich des Indirect Tax berät Anastasia

Büttner internationale Unternehmen bei der Effizienz-Verbesserung ihrer

Geschäftsmodelle mit besonderem Schwerpunkt auf Supply Chain und

Transaktionsstrukturierung. Ihr Fokus liegt auf den komplexen technischen Fragen

der indirekten Besteuerung, die sich aus der globalen Strukturierung von

Geschäftsprozessen ergeben.



Frau Büttner leitete zahlreiche Projekte rund um die Themen Unternehmenskauf und

-verkauf, Digitalisierung sowie der Metaverse-Integration in Geschäftsmodelle

und Produktportfolios. Darüber hinaus war Frau Büttner federführend an

Unternehmenstransformationen im Zuge der BEPS-Initiative der OECD sowie an der

Implementierung von ESG-Ansätzen in die Wertschöpfungskette beteiligt. Sie

unterstützt Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Pharmazie

und Life Sciences, sowie Chemie, Industriegüter und Energie. Frau Büttner kommt

von EY, wo sie acht Jahre als Partnerin tätig war.



Matthias Luther ist Rechtsanwalt und hat sich auf Rechtsstreitigkeiten im

Bereich des Indirect Tax, des E-Commerce und der Besteuerung digitaler

Dienstleistungen spezialisiert. Zu seinen bekanntesten Fällen zählen die

Umsatzsteuererstattung in Höhe von 1,7 Millionen Euro für ein multinationales

Unternehmen mit Sitz in den USA und ein Vertrag über 2,5 Millionen Euro für Seite 2 ► Seite 1 von 2





