VDI setzt Maßstäbe für die Qualifikation und Ausbildung (FOTO)

Goslar (ots) - Anlässlich des 63. Verkehrsgerichtstags in Goslar hat der VDI

eine wichtige Neuerung vorgestellt: Die Richtlinie VDI-MT 5900 Blatt 2 setzt

verbindliche Mindestanforderungen und Kompetenzstandards für Kfz-Sachverständige

im Bereich Fahrzeugschäden und -bewertung. Damit wird ein bisher rechtlich

unsicherer und oft kritisierter Bereich neu geregelt.



Im Jahr 2019 ereigneten sich in Deutschland rund 2,6 Millionen Verkehrsunfälle,

die polizeilich aufgenommen wurden, wobei die Kfz-Haftpflichtversicherer rund 4

Millionen Schäden regulierten. Sachverständige für Fahrzeugschäden und

-bewertung haben in Deutschland also eine große Bedeutung für die Beurteilung

und Abwicklung von Schäden an Fahrzeugen.







für die Qualifikation und das Berufsbild des Kfz-Sachverständigen", sagt

Christof Kerkhoff, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und

Verkehrstechnik. Durch die fehlende Regulierung ist es immer wieder zu

uneinheitlichen Ausbildungsstandards und Qualitätsproblemen gekommen. Diesem

"Wildwuchs" setzt der VDI nun mit der im Februar erscheinenden Richtlinie (https

://www.dinmedia.de/de/technische-regel-entwurf/vdi-mt-5900-blatt-2/380084071)

ein Ende.



Gemeinsam mit Sachverständigenverbänden, Überwachungsorganisationen,

Versicherern und weiteren Branchenexperten wurden Standards für den

Sachverständigen für Fahrzeugschäden und -bewertung entwickelt, die klare

Anforderungen an Fachkenntnisse und Kompetenzen definieren. Dazu zählt das

Wissen über z.B. Fahrzeug- und Reparaturtechnik aber auch z.B. die Ermittlung

von Fahrzeugwerten sowie die fachgerechte Erstellung von Gutachten.



Starke Zustimmung auf dem Verkehrsgerichtstag



Die neue Richtlinie fand auf dem Verkehrsgerichtstag breite Zustimmung unter

Vertretern und Vertreterinnen von GDV, AvD, ADAC und weiteren relevanten

Institutionen. "Sie soll nicht nur die Qualität der Ausbildung sicherstellen,

sondern auch das Vertrauen in Kfz-Sachverständige stärken - ein wichtiger

Schritt, insbesondere im Hinblick auf eine seriöse Schadensermittlung und

-abwicklung", so Kerkhoff.



Die Richtlinie dient der Durchsetzung von einheitlichen Mindestqualifikationen

und Qualitätssicherungen im Tätigkeitsbereich der Sachverständigen für

Fahrzeugschäden und -bewertung. Sie leistet damit einen Beitrag zur Schaffung

eines einheitlichen Berufsbilds des Sachverständigen für Fahrzeugschäden und

-bewertung.



Die Richtlinienreihe VDI-MT 5900 (https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-mt-

5900-blatt-1-sachverstaendige-fuer-kraftfahrwesen-und-strassenverkehr-grundlagen

) richtet sich an Institutionen, die Sachverständige ausbilden oder prüfen,

sowie an Fachleute, die bereits in diesem Bereich tätig sind. Sie legt die

Grundlagen für eine einheitliche und hochwertige Berufsausübung.



Die VDI-MT 5900 Blatt 2 "Sachverständige für Kraftfahrwesen und Straßenverkehr -

Fahrzeugschäden und -bewertung" ist ab Februar 2025 für 117,10 EUR bei DIN Media

erhältlich.



