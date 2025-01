Golden Cariboo blickt auf erfolgreiches Explorationsjahr 2024 zurück

2024 war Golden Cariboo Resources (CSE: GCC, FSE: 3TZ, WKN: A402CQ) mit seinen Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft der Quesnelle-Gold-Quartz-Mine sehr erfolgreich. Das Projekt liegt vier Kilometer nördlich von Hixon im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. Mehrfach konnten bei den Bohrungen hochgradige Abschnitte mit sichtbarem Gold durchschnitten werden und es gelang, die bekannte Mineralisierung an den Rändern weiter auszudehnen.

Der Schwerpunkt der Explorationsaktivitäten von Golden Cariboo Resources lag im vergangenen Jahr auf Bohrungen und der Kartierung des gesamten Grundgesteins. Dem Verständnis der Struktur und der Ausdehnung der Goldmineralisierung widmeten die Geologen dabei eine besonders große Aufmerksamkeit. Gestartet wurde das Explorationsprogramm im April 2024. Es umfasste insgesamt 5.500 Bohrmeter, die in 17 NQ-Oberflächen-Diamantbohrlöchern in drei allgemeinen Gebieten niedergebracht wurden.

Die grundstücksweite Kartierung des Grundgesteins und eine 15 Linienkilometer umfassende MMI-Bodengeochemie-Untersuchung rundeten die Explorationsarbeiten ab. Sie konnten im Dezember 2024 abgeschlossen werden. Erfreulich war, dass das Programm während der gesamten Saison immer wieder zu bedeutenden Erfolge führte.

So wurden in der Hauptzone drei zusätzliche Bohrlöcher angesetzt und weitere Zonen mit Verdrängungsgestein identifiziert. Hervorzuheben war das Bohrloch QGQ24-05, das bis auf 321,6 Meter abgeteuft wurde und eine Reihe von Abschnitten mit mehr als 1 g/t Gold über schmale Abschnitte ergab. Die westliche Ausdehnung der Mineralisierung der Main-Zone befand sich in Kontakt mit schwarzem graphitischem Argillit, und die Goldmineralisierung ist in der Tiefe, im Osten und entlang des Trends nach Nordwesten und Südosten weiterhin offen. Damit ergibt sich über die kartierten Ausmaße der historischen Abbaustätten der Quarzmine Quesnelle hinaus ein geologisches Potential.

North-Hixon-Zone nach Nordwesten erweitert

In der Zone North Hixon hatte im Jahr 2022 das erste hier gebohrte Bohrloch sichtbares Gold durchschnitten. Diesem Fund wurde im vergangenen Jahr mit dem Bohrloch QGQ24-08 weiter nachgegangen, Dabei durchschnitt der Bohrer einen 263,1 Meter langen Abschnitt, der mit 0,29 g/t Gold mineralisiert war. In ihm enthalten waren 61,4 Meter mit 0,58 g/t Gold und 89,7 Meter mit 0,43 g/t Gold sowie 0,99 g/t Gold über eine Länge von 24,6 Meter.

Ein zweites Bohrloch, QGQ24-09, das entlang des Trends etwa 100 Meter nordwestlich niedergebracht wurde, erweiterte die Mineralisierung ebenfalls in nordwestlicher Richtung. Bei der Kartierung des Grundgesteins wurde eine potenzielle südöstliche Erweiterung der Zone North Hixon identifiziert, die sich etwa 137 Meter südöstlich vom Bohrloch QGQ24-08 befindet. Hier konnten in einer Stichprobe 1,27 g/t Gold ermittelt werden.

Auf der Halo-Lagerstätte wurden mehrfach Abschnitte mit sichtbarem Gold durchschnitten

In der Zone Halo wurde insgesamt zwölf Bohrungen angesetzt und erfolgreich niedergebracht. Dabei wurden mehrere Zonen mit sichtbarem Gold durchschnitten. Insbesondere im Kern der Halo-Lagerstätte, die 830 Meter nordwestlich der historischen Goldquarzmine Quesnelle und der Zone Main liegt, konnten mehrfach Abschnitte mit sichtbarem Gold durchschnitten werden.

Zu den besten Ergebnissen gehören 136,51 Meter mit durchschnittlich 1,77 g/t Gold in QGQ24-13 und 275,31 Meter mit 0,53 g/t Gold in Bohrloch QGQ24-16. In Letzterem beginnt die Mineralisierung in einer Tiefe von 39,01 Meter. Wobei über eine Länge von 50,99 Meter der Goldgehalt sogar bis auf 1,28 g/t anstieg. Für weitere Erfolge auf der Halo-Lagerstätte spricht, dass der Trend in dieser Zone noch in alle Richtungen offen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei den Explorationsarbeiten im Jahr 2024 auf der Goldquarzmine Quesnelle mehrere parallel verlaufende Zonen mit Goldmineralisierung erfolgreich identifiziert wurden. Unter ihnen sind zahlreiche hochgradige Zonen mit sichtbarem Gold. Ihr Kern erstreckt sich über eine horizontale Breite von mindestens 600 Meter und verläuft zwischen der North-Hixon-Zone und dem westlichen Rand der Halo-Zone. Sie erstreckt sich über eine Streichlänge von mindestens zwei Kilometer entlang des Grünsteinkontakts. Besonders ermutigend ist, dass die Mineralisierung in alle Richtungen noch offen ist.

Die Explorationssaison 2025 wird auf diesen Erkenntnissen aufbauen und zielt darauf ab, die goldhaltigen Zonen abzugrenzen und neue Gebiete anzuvisieren. An dieser Stelle wird sich positiv auswirken, dass Golden Cariboo Resources im vergangenen Jahr seine Mineralrechte deutlich erweitert hat. Erworben wurden u.a. eine strategisch gelegene 90.989 Hektar große Gruppe von Mineralien-Claims, die an das Grundstück der Goldquarzmine Quesnelle angrenzt und sich entlang eines geologischen Gürtels erstreckt, der eine regionale Intrusion umgibt.

