Gewinne - EZB senkt Zinsen wie erwartet

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 0,85 Prozent auf 3.852,11 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben.

In Wien rückte auf Unternehmensebene Porr mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern wird an der Errichtung eines neuen Autobahnabschnittes der Ringstraße in Prag teilnehmen. Den Auftrag in Höhe von 385 Millionen Euro teile man sich zur Hälfte mit zwei Unternehmen der französischen Vinci Construction Gruppe. Die Aktie wurde von der Meldung nicht beflügelt und fiel um 0,6 Prozent.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Agrana-Aktie von 14,4 auf 11,9 Euro nach unten. Das Anlagevotum "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt. Die Titel des Zucker- und Stärkekonzerns gingen mit minus 0,9 Prozent bei 10,90 Euro aus dem Tag.

Die Baader Bank hat ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Rosenbauer-Aktie bestätigt. Das Kursziel von 42,00 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen. Die Titel des Feuerwehrausrüsters tendierten mit minus 0,9 Prozent auf 34,40 Euro.

Bei den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Bawag -Anteilsscheine gegen den allgemeinen Trend um 2,1 Prozent. Beim Branchenkollegen Erste Group gab es ein Minus von 0,2 Prozent zu sehen. Raiffeisen Bank International zeigten sich mit minus 0,6 Prozent. Die Aussichten auf weiter sinkende Leitzinsen belasteten hier.

Von der Zinsentwicklung profitierten hingegen die Immobilienentwickler. UBM-Papiere zogen 5,1 Prozent hoch. Immofinanz gewannen 2,1 Prozent. Die Immofinanz ist am Donnerstag mit Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung in CPI Europe umbenannt worden. Die Eintragung des neuen Firmennamens in das Firmenbuch wird voraussichtlich im März erfolgen.

Im erneut europaweit starken Technologiesektor gewannen AT&S 1,2 Prozent. Voestalpine zogen unter den weiteren Schwergewichten um 1,9 Prozent hoch. Die Papiere von Palfinger kletterten um 5,1 Prozent in die Höhe./ste/sto/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur voestalpine Aktie Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 22,80 auf Tradegate (30. Januar 2025, 17:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der voestalpine Aktie um +8,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,75 %. Die Marktkapitalisierung von voestalpine bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd.. voestalpine zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7900 %.