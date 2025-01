FundBank (Europe) S.A. von der Europäischen Zentralbank als luxemburgisches Kreditinstitut zugelassen

LUXEMBURG, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab die FundBank Group bekannt, dass die Europäische Zentralbank am 16. Dezember 2024 eine Genehmigung erteilt hat, die es der FundBank (Europe) S.A.1 erlaubt, die Tätigkeit eines Kreditinstituts gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner geänderten Fassung aufzunehmen. Die FundBank (Europe) S.A. wird direkt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg unterstellt sein.

Die FundBank (Europe) S.A. mit Hauptsitz in Luxemburg wird ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2025 aufnehmen und Kunden in Europa nahtlose und effiziente Banklösungen anbieten. Die FundBank (Europe) S.A. wird das Ökosystem der alternativen Investmentfonds in Luxemburg ergänzen und arbeitet mit wichtigen Akteuren der Investmentfondsbranche zusammen, die schnelle, technologiegestützte und effiziente Verfahren zur Eröffnung von Bankkonten, Banklösungen und maßgeschneiderte Verwahrdienste in Europa benötigen.