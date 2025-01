Fed: Zinssenkungen frühestens im Sommer?

"Da unsere Geldpolitik deutlich weniger restriktiv ist als in der Vergangenheit und die Wirtschaft nach wie vor stark ist, gibt es keinen Grund zur Eile bei der Anpassung unserer Geldpolitik", sagte Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz.

An der Wall Street wurde die Erklärung als wenig signalgebend für baldige Zinssenkungen gewertet. "Insgesamt gab es kaum Hinweise darauf, dass der Offenmarktausschuss eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft in Betracht zieht", zitiert CNBC Jay Bryson, Chefökonom von Wells Fargo.