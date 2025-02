DeepSeek-Impact: 11 Profiteure & 5 Verlierer der China-KI

Das Ergebnis beunruhigt vor allem die USA, die davon ausgingen, auch aufgrund von Chipsanktionen im KI-Rennen weit vor China zu liegen. Doch das kommunistische Land geht bereits seit Jahrzehnten seinen ganz eigenen Weg. Während westliche Unternehmen hohe Beträge in die Entwicklung investieren, kann China vor allem mit wenig Aufwand gut nachahmen, um anschließend mit günstigeren Produkten den Markt zu dominieren.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Besonders Europa sah hingegen bisher nur zu, wie in der Folge zunehmend mehr Branchen unter Druck gerieten.

DeepSeek-Profiteure

DeepSeek verändert den KI-Markt grundlegend.

So ist die KI-App in Apples US-Store bereits vor OpenAIs ChatGPT zur beliebtesten Anwendung aufgestiegen. Der jetzt zunehmende Wettbewerb ist vor allem für Endkunden vorteilhaft, denn die Preise für KI-Anwendungen sollten so weiter sinken. Sie dürfen sich zudem über eine größere Produktauswahl freuen.

Ein zweiter Gewinner sind alle Unternehmen , die KI nutzen. Auch für sie sinken die Kosten, während sich das Angebot vergrößert. Dazu zählen beispielsweise auch Salesforce und Adobe, die mit den leistungsfähigen Open-Source-Modellen günstigere Lösungen anbieten können.

Doch welche Veränderungen bringt DeepSeek für die bisher marktbeherrschenden Unternehmen mit sich?

DeepSeek entwickelt Open-Source-KI-Modelle, die potenziell günstiger und effizienter als vergleichbare Modelle sind. Dies könnte Softwareunternehmen bei der Integration von leistungsfähigeren KI-Anwendungen zu geringeren Kosten helfen.

Ein Gewinner könnte deshalb trotz der OpenAI-Beteiligung Microsoft sein. Der Konzern profitiert wahrscheinlich von Effizienzsteigerungen, geringeren KI-Trainingskosten und einer potenziell höheren Nachfrage nach KI-basierten Cloud-Diensten.

Ein zweiter Gewinner ist Meta Platforms, da der Konzern ähnlich wie DeepSeek auf Open-Source-KI setzt. Die neue Konkurrenz könnte den Preis für Rechenleistung reduzieren, was Meta entgegenkommt.

Die bisher zurückgebliebenen chinesischen Tech-Konzerne Baidu und Alibaba holen hingegen wahrscheinlich auf, da DeepSeek ihre eigenen KI-Entwicklungen beschleunigt und die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten erhöht.

Darüber hinaus profitieren verschiedene Chip- und entsprechende Maschinenproduzenten wie TSMC (Hersteller der Nvidia-H800-Chips), Samsung Electronics und ASML. Da DeepSeek mit geringer Rechenleistung ein konkurrenzfähiges Produkt gelungen ist, profitiert die Nvidia-Konkurrenz insgesamt.

DeepSeek-Verlierer

Zunächst reduziert die zusätzliche Konkurrenz OpenAI s Erträge. Microsoft gehört als Software- und Cloud-Dienstleister somit einerseits zu den Gewinnern, andererseits aber auch zu den Unternehmen, die Nachteile in Kauf nehmen müssen.

Bisher war der KI-Markt ohne Nvidia undenkbar. DeepSeek hat jedoch gezeigt, dass mit geringerer Rechenleistung ein ähnlich gutes Ergebnis möglich ist. Dies könnte bei dem Chip-Marktführer zu einer nachlassenden Nachfrage, zu sinkenden Preisen und später wahrscheinlich zu geringeren Gewinnmargen führen. Auch AMDs Nachfrage nach Hochleistungschips könnte unter diesem Effekt leiden.

Da DeepSeek weniger Energie benötigt, steigen der KI-Strombedarf und die Versorger -Erträge zudem wahrscheinlich etwas weniger stark als zunächst erwartet.

Fazit

Für den KI-Markt und seine Nutzer wie Unternehmen und Endverbraucher bringt DeepSeek Vorteile, da das Angebot steigt und die Preise sinken. Für die bisher marktbeherrschenden Konzerne bedeutet die Konkurrenz hingegen potenziell weniger Ertrag. Aber auch sie dürften langfristig dennoch hohe Gewinne erzielen. Auch aus diesem Grund haben sich viele Aktien nach dem kurzfristigen Kurseinbruch zum Wochenanfang schnell wieder erholt (30.01.2025).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion