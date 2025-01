Blackstone mit historischem Quartalsergebnis

"Blackstone hat eines der besten Quartale in seiner Geschichte gemeldet", sagte der Vorsitzende und CEO Stephen A. Schwarzman.

Das verwaltete Vermögen (AUM) betrug zum 31. Dezember 2024 insgesamt 1,13 Billionen US-Dollar. Das gebührenpflichtige AUM erhöhte sich von 820,5 Milliarden US-Dollar am Ende des dritten Quartals auf 830,7 Milliarden US-Dollar.

Die Nettozuflüsse beliefen sich auf 57,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 40,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Im Jahresverlauf sammelte das Unternehmen 171,5 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen.

Das distributable EPS für das vierte Quartal lag bei 1,69 US-Dollar, im Vergleich zum Konsens von 1,46 US-Dollar, und stieg von 1,01 US-Dollar im vorherigen Quartal sowie 1,11 US-Dollar im Vorjahr.

Die gebührenbezogenen Erträge für das vierte Quartal beliefen sich auf 1,84 Milliarden US-Dollar, bzw. 1,50 US-Dollar pro Aktie. Diese stiegen im Vergleich zu 1,18 Milliarden US-Dollar bzw. 0,96 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal und 1,04 Milliarden US-Dollar bzw. 0,86 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2023.

Die Netto-Management- und Beratungsgebühren betrugen 1,86 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 1,79 Milliarden US-Dollar im vorherigen Quartal und 1,65 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr.

Zum Ende des Quartals verfügte Blackstone über ungenutztes Kapital für Investitionen, auch als "dry powder" bezeichnet, in Höhe von 168,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 171,6 Milliarden US-Dollar am Ende des dritten Quartals. Im vierten Quartal setzte das Unternehmen 41,6 Milliarden US-Dollar an Kapital ein und verzeichnete Realisierungen in Höhe von 25,9 Milliarden US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Blackstone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 172,7EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 19:12 Uhr) gehandelt.

