Tote nach russischem Drohnenangriff im ukrainischen Sumy

(Aktualisierung: 1. Absatz Selenskyj zu höherer Totenzahl)

SUMY (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind mindestens neun Menschen getötet worden. Diese Zahl nannte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Nach dem Treffer auf ein Hochhaus mit vielen Wohnungen hatten die ukrainischen Behörden die Angaben zu gefundenen Toten im Laufe des Tages mehrmals erhöht.

Die Bergungsarbeiten in der Stadt unweit der Grenze zu Russland dauerten an. Auf vier Etagen seien fünf Wohnungen und zwölf Balkone zerstört worden. Dutzende Fensterscheiben gingen demnach zu Bruch. Am Boden seien mehrere Autos beschädigt worden, teilten die Behörden mit.