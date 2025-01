DWS Group - Aktie im Rampenlicht - 30.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DWS Group einen Gewinn von +8,07 % verbuchen.

Mit einer Performance von +6,75 % konnte die DWS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,70 % geändert.

Der Dax hat seine Rekordrally auch nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) fortgesetzt. Obwohl Überraschungen bei der fünften Zinssenkung im Euroraum seit Sommer 2024 ausblieben, konnte der Leitindex am …

Die Aktienmärkte zeigen heute eine erfreuliche Dynamik: Der DAX, MDAX und SDAX verzeichnen deutliche Zuwächse, während auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 im Plus liegen.

Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich der Dax am Donnerstag im Plus gehalten. Da Überraschungen ausblieben, reagierte das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag nicht besonders auf die …