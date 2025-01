Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall -Tochter im Südosten Spaniens sind sechs Menschen verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einem Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia …