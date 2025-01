EUROPÄISCHE KOMMISSION GENEHMIGT BLINCYTO BEI PHILADELPHIA-CHROMOSOM-NEGATIVER CD19-POSITIVER B-ZELL-VORLÄUFER-AKUTER LYMPHOBLASTISCHER LEUKÄMIE IN DER KONSOLIDIERUNGSPHASE

„Diese Zulassung stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und bietet Patienten die Möglichkeit, BLINCYTO früher in ihrem Behandlungsverlauf zu erhalten, mit dem Potenzial, die Ergebnisse zu verbessern", sagte Jean-Charles Soria, Senior Vice President of Global Oncology Development bei Amgen. „Die E1910-Daten, die als Grundlage für diese Zulassung dienten, ergänzen die wachsende Zahl von Belegen für die bedeutenden Auswirkungen von BLINCYTO auf das Überleben."

Die klinische Phase-3-Studie E1910 unter der Leitung der ECOG-ACRIN Cancer Research Group untersuchte Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-negativer B-ALL, die eine postinduktive Konsolidierungsbehandlung erhielten, die darauf abzielt, die Remission zu vertiefen, um dauerhafte Reaktionen zu erzielen. Die Studienergebnisse zeigten, dass BLINCYTO in Kombination mit einer mehrphasigen konsolidierenden Chemotherapie eine bessere Gesamtüberlebensrate (OS) als die Chemotherapie allein zeigte. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 4,5 Jahren betrug das 5-Jahres-OS 82,4 % in der BLINCYTO-plus-Chemotherapie-Gruppe (n=112) und 62,5 % in der Chemotherapie-Gruppe (n=112).

„Obwohl es einige Behandlungsfortschritte gegeben hat, besteht bei vielen Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-negativer B-ALL weiterhin ein hohes Rückfallrisiko", sagte Robin Foà, emeritierter Professor für Hämatologie an der Universität La Sapienza in Rom. „Die Ergebnisse der E1910-Studie zeigen, dass BLINCYTO das Potenzial hat, die Erstlinien-Konsolidierungstherapie voranzutreiben, auch bei Patienten, die MRD-negativ sind, und eine entscheidende neue Option bietet, um tiefere Remissionen zu erreichen und das langfristige Überleben zu verbessern."

