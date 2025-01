Handelskrieg mit Trump träfe Gesundheitsversorgung

Kreuzspinne-2022 schrieb 26.01.25, 18:03

Bayer wird wie viele andere Unternehmen in Deutschland Personal abbauen und es kann durchaus sein daß Bayer wie Linde nach USA abzieht.

Die Arbeitnehmer schauen in Deutschland vor lauter Steuern und Abgaben in die Röhre. Logisch gerechnet stehen die Rentner ebenfalls vor Kürzungen.

Also wird die Kaufkraft der verbleibenden Deutschen weiter abnehmen. Einsparungen im Gesundheitswesen stehen ebenfalls an. In Deutschland wird Bayer nicht prosperieren können. USA und Asien sind die Zukunft. Das wird auch Bayer so sehen und hat auch schon einen amerikanischen CEO.