Bundesagentur legt Januar-Statistik in unruhigen Zeiten vor Die Bundesagentur für Arbeit legt am Freitag (10.00 Uhr) in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Januar vor. Nachdem der Arbeitsmarkt der schlechten Konjunktur längere Zeit trotzen konnte, hatte sich die Situation im …