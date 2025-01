Rally geht weiter!

Nachdem die US-Notenbank zur Wochenmitte die erwartete Zinspause eingelegt hat, enttäuschte die Europäische Zentralbank die Hoffnungen der Anleger am gestrigen Donnerstag nicht und senkte den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf nunmehr 2,9 Prozent. Damt bewegt sich die EZB weiter auf den Zielkorridor zu, der zwischen 2,0 und 2,5 Prozent liegen dürfte. Im Umfeld weiter sinkender Zinsen in Europa gelang dem DAX dabei der Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Damit rückt die runde Zahl von 22.000 Punkten allmählich in Reichweite. Mit dem Monatswechsel trübt sich aber auch die Saisonalität leicht ein, so dass es im Februar unterhalb der runden Zahl von 22.000 Punkten durchaus zu einer Konsolidierung oder einer kurzfristigen, technischen Gegenreaktion nach unten kommen könnte.

Aktuelle Lage