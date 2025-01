Zinsniveau sollte für Kursauftrieb sorgen!

Die Aktie konnte am gestrigen Donnerstag von einer erneuten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank profitieren. Diese war zwar allgemein erwartet worden, dennoch sollten Immobilienaktien im Allgemeinen und Vonovia im Speziellen von weiter fallenden Zinsen profitieren. Im Gegensatz zu den USA, wo die Konjunktur brummt und keine zusätzlichen Wachstumsimpulse benötigt, sieht es hierzulande anders aus. Entsprechend ist auch davon auszugehen, dass der Zinssenkungszyklus der EZB weiter anhalten wird. Aus aktueller Sicht scheint ein Zielniveau um 2,0 bis 2,5 Prozent in den kommenden Monaten möglich. Dies sollte auch dem Kursverlauf von Vonovia weiter unter die Arme greifen.

Dieser hat in den letzten Monaten eine Pause vom zuvor aufwärts gerichteten Trend eingelegt und damit kurzfristige Überhitzungszustände abgebaut. Mittlerweile ist die Konsolidierung weit fortgeschritten, so dass im Hinblick auf eine nach wie vor hohe Immobiliennachfrage sowie einem günstigen Zinsumfeld eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends erwartet werden darf. Wenngleich das nächste Kursziel zunächst am Zwischenhoch vom vergangenen September im Bereich um 33,50 Euro liegt, sollte dieses Kursniveau mittelfristig klar nach oben durchbrochen weden, so dass dann auch wieder das bisherige Allzeithoch ins Visier rückt, welches 2020 bei rund 58 Euro markiert wurde.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bis 29,50 Euro eröffnen, Stopp bei 26,50 Euro. mittelfristiges Kursziel 58 Euro!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ40U4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,94 - 0,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 19,82674 Euro Basiswert: Vonovia KO-Schwelle: 19,82674 Euro akt. Kurs Basiswert: 29,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,30 Euro Hebel: 3,01 Kurschance: https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/lastSearch/%2Fp ...

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7SU6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,94 - 0,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,9036 Euro Basiswert: Vonovia KO-Schwelle: 38,9036 Euro akt. Kurs Basiswert: 29,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,01 Kurschance: https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/lastSearch/%2Fp ...

