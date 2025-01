DAX ist nicht zu bremsen – Apple krönt starke Woche mit beeindruckenden Zahlen

Zuvor erhalten die Anleger heute Nachmittag mit den PCE-Zahlen aus den USA wieder einmal Daten, die es in sich haben. Die US-Notenbank hat in dieser Woche deutlich gemacht, dass sie Geldpolitik vor allem mit Blick in den Rückspiegel betreibt. Es interessiert sie wenig, dass die Kernrate des Verbraucherpreisindex im Januar etwas stärker als erwartet gesunken ist. Vielmehr interessiert sie, dass die Inflation im vierten Quartal nicht wie gewünscht zurückgegangen ist.

Auch auf die Handelspolitik von Donald Trump hat Jerome Powell noch nicht reagiert. Schon am Samstag könnten Strafzölle von 25 Prozent gegen Mexiko und Kanada verhängt werden, und wenn es ganz schlecht läuft, sind auch die wichtigen Ölimporte betroffen. Dies dürfte sich auch in den Inflationsdaten für Februar und März niederschlagen. Noch ist es nur die Spekulation einer kleinen Gruppe an der Börse, aber wenn die Inflation wieder anzieht, könnte es schnell zu einem Thema für die Märkte werden: Nämlich, dass die Fed die Leitzinsen wieder anheben muss.

Apple hat beeindruckende Zahlen vorgelegt. In einer Woche, die von DeepSeek überschattet wurde, ist dies ein Lichtblick für KI-Investoren. Die Integration von künstlicher Intelligenz spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg der iPhone 16-Serie. In Regionen, in denen Apple Intelligence verfügbar ist, sind die Verkaufszahlen signifikant höher als in Regionen ohne diese Technologie. Insbesondere Funktionen wie Writing Tools, Image Playground, Genmoji und die erweiterte Siri wurden von den Nutzern begeistert aufgenommen. Da Apple plant, Apple Intelligence ab April auf weitere Sprachen auszudehnen, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch und Chinesisch, ist davon auszugehen, dass dies den weltweiten Absatz weiter ankurbeln und neue Kundenschichten erschließen wird.

Apple setzt auf eine enge Verzahnung von Hardware und Software sowie auf ein hybrides Modell aus On-Device- und Cloud-basiertem Computing, um künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Die Konkurrenten Microsoft und Meta setzen vor allem auf Cloud-basierte KI, die teure Rechenzentren erfordert. Apple hingegen hat seine Investitionen sorgfältig geplant, um langfristige Vorteile für das Unternehmen und seine Nutzer zu erzielen. Das zahlt sich jetzt aus. Apple gehörte zu den großen Gewinnern der von DeepSeek überschatteten Woche. Die Aktie stieg im Wochenverlauf um zehn Prozent, einschließlich nachbörslicher Kursgewinne.

