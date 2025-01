Canary Gold Corp. berichtet über aktuellen Stand der Exploration

Das Projekt Madeira River umfasst rund 68.445 Hektar zusammenhängender Explorationsfläche, die vom Unternehmen aufgrund ihres Potenzials für die Entdeckung einer Goldmineralisierung, die mit erhaltenen Paläokanälen in Zusammenhang steht, ausgewählt und konsolidiert wurde. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage, unmittelbar östlich des Madeira-Flusses und südlich der Stadt Porto Velho im brasilianischen Bundesstaat Rondônia (siehe Abbildung 1 unten).

Abbildung 1 – Lageplan der Konzessionen des Projekts Madeira River von Canary Gold

Die Goldmineralisierung, die in der Region des Madeira-Flusses ins Visier genommen wird, lagert in Paläokanal-Lagerstätten, die im Allgemeinen aus Kies und grobkörnigem Sand bestehen. Die goldhaltigen Horizonte sind fluvialen Ursprungs und lagerten sich auf Bänken innerhalb aktiver Kanäle ab, die in kristallines Grundgestein eingeschnitten sind und dort Vertiefungen bilden.

Neben Kies findet sich Gold auch in Quarz-Kies-Konglomeraten und in einer weit verbreiteten flachen bis seicht einfallenden Duricrust mit Eisenanreicherung (Limonit-Siderit), die lokal als „Mocururu“ bezeichnet wird.

Abbildung 2 - „Mocururu“, eine goldhaltige, eisenreiche (Limonit - Siderit - Mangan) lateritische Duricrust, die sich wahrscheinlich als Reaktion auf den Beginn einer trockenen Klimaperiode mit subärischem Kontakt gebildet hat (Mörner et al., 2001). Dieser aussichtsreiche, goldhaltige Horizont ist ein vorrangiges Explorationsziel für Canary. Quelle: Mörner et al., 2001, Präsentation zum Projekt Rio Madeira von Amazon Mining auf der PDAC 2007, „Finding paleochannels and gold in the Amazon area“, Dr. Joao Batista G. Teixeira, Dr. Alvaro P. Crosta und Mr. Cleyton C. Carneiro, Geosciences Institute, University of Campinas, Sao Paulo, Brasilien.

