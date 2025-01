Atoss stark nach Zahlen - Chartbild hellt sich auf

Erich25 schrieb 04.09.24, 15:28

Die Atoss habe ich schon seit 2003 im Depot. Damals eine kleine Beimischung. Atoss hat noch nie seine Angaben beschönigt. Im Gegenteil, Atoss ließ immer noch ein bisschen Luft, um die eigene Ankündigung zu übertreffen.

Welche Firma leistet sich den Luxus, sich als Liquiditätsreserve einen Goldvorrat anzulegen - und das schon vor vielen Jahren? Das hatte sogar mal eine Gewinnminderung zur Folge, als wegen Rückgang des Goldpreises eine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert vorgenommen werden musste. Längst vergessen bei dem jetzigen Goldpreis. Zum 31.12.2023 steht Gold mit 2.346.280 € unter kurzfristigen und mit 851.765 € unter den langfristigen Vermögenswerten in der Bilanz.

Die Zahl der Aktien hat sich ohne mein Zutun vervierfacht.

Von den zu erwartenden Wertsteigerungen bekommt das Finanzamt nichts ab, da für den Altbestand das bisherigen Recht gilt.

Auch für Atoss werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber der Gründer und immer noch Mehrheitsaktionär Obereder weiß, dass Stillstand Rückschritt wäre. Über Deutschland expandierte er in den deutschsprachigen Raum, danach europaweit und nun transatlantisch. 2023 holte er sich dazu General Atlantic mit rund 20 % Kapitalbeteiligung an Bord. Inzwischen hat Atoss rund 15.000 Kunden in 50 Ländern. Die Ertragsspanne wird zunehmend durch das Cloud-Geschäft erhöht.

Auch die käufmännische Seite mit zeitnahen Quartalsberichten und die frühzeitige Bilanzerstellung zeigen mir an, dass bei Atoss alles in besten Händen liegt. Ich erwarte für 2024 erneut ein Rekordergebnis und dementsprechend eine Dividendenerhöhung.