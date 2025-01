Japan Inflation im Großraum Tokio steigt dritten Montag in Folge In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio zu Beginn des Jahres den dritten Monat in Folge gestiegen. Im Januar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in …