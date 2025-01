ChatGPT-Anbieter OpenAI steigert Bewertung trotz DeepSeek-Schock

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im US-Aftermarket werden weit weniger Aktien als im Normalbetrieb gehandelt, was dann den jeweiligen Hebel nach oben oder unten übermäßig beeinflussen kann. Dann ist es (leider) auch so, dass wir in unserem Neuzeit-Aktienhandel immer mehr Marktteilnehmer mit Hebelzertifikaten haben, die diesen Boost noch ein Stück weiter verstärken. Manipulation, wie mein Vorredner meint, ist das nicht, also nicht wirklich, obwohl der Hebelwahnsinn der inzwischen zur Normalität wurde, immer wieder Verzehrrungen auslöst. Bedenken sollte man auch, dass während der Quartalszahlen + Outlook nicht wenige Algorithmen scharf geschalten werden, womit sich einige Institutionelle die größere Pakete handeln ein Stück weit absichern möchten, da hier längst keine echten Menschen, sondern überwiegend KI das Kommando übernimmt und tut, worauf man sie eingestellt hat. Ein Move nach unten wird durch diese verstärkt, ohne dass die Mehrheit der Marktteilnehmer wirklich weiß, ob sie die Quartalszahlen positiv oder negativ einpreisen sollen. Jene die am schnellsten rechnen können, fangen den Down-Move dann ab, um (in ihren Augen) MSFT ein Stück weit günstiger einsammeln zu können. Spannend wird sein, wie der heutige Normalbetrieb in den USA die dann klarer definierten/bekannten Kennzahlen einpreist?MSFT-META-GOOGL-NVDA-AMZN müssen inzwischen (fast) Wunder vollbringen, um selbst nach Top-Zahlen nicht abgestraft zu werden, was natürlich auch an deren hoher (Premium)-Bewertung liegt. Als Kleinanleger sollte man seinen Fokus auf die "langfristige" Perspektive setzen und was MSFT angeht, stehen die Ampeln für mich noch immer auf Grün. Mehr muss ich nicht wissen, um hier weiterhin voll investiert zu bleiben. Im Gegenteil habe ich sogar noch freien Cash, den ich investiere, sollte die Aktie die nächsten Wochen/Monate günstiger werden. Schaut euch einfach den Longchart von MSFT an, um zu verstehen warum ich das seit Jahren so handhabe und keinen Grund habe damit aufzuhören.