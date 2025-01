Kurs nahe dem Allzeithoch!

Der Aktienkurs von Amazon konnte das alte Allzeithoch, welches zur Zeit der Coronamaßnahmen markiert wurde, Anfang November 2024 überwinden und neue Hochs etablieren. Das aktuelle Allzeithoch liegt am Level von 241,77 US-Dollar und wurde am 28. Januar 2025 bestimmt. Der aktuelle Kurs liegt mit 235,02 US-Dollar nur unwesentlich darunter. Dabei befindet sich das Papier in einer intakten Aufwärtssequenz. Ein möglicher Bruch der Aufwärtssequenz könnte den Kurs wieder bis zur gewichtigen Unterstützung bei 215,23 US-Dollar fallen lassen. Bildet sich jedoch eine Abwärtssequenz aus, könnte auch das Level von 191,70 US-Dollar angesteuert werden. Dies ist aber nur denkbar, wenn die US-Inflation aufgrund von überzogenen Zöllen stark ansteigt und das Zinsniveau wieder erhöht werden muss. Fundamental betrachtet existiert bis ins Jahr 2027 eine Konsensschätzung beim Gewinn pro Aktie von 8,96 US-Dollar. Dies entspricht ausgehend vom Geschäftsjahr 2024 einem Wachstum von aktuell 81 Prozent. Das erwartete KGV 2027 sinkt dadurch auf 25,28, was im historischen Vergleich der günstigste Wert ist. Dies könnte mit einer möglichen Sättigung im Wachstumssegment des Cloudbusiness AWS zusammenhängen.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: