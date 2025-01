Führungswechsel bei Ørsted: Rasmus Errboe wird neuer CEO

Der dänische Energiekonzern Ørsted hat einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens bekanntgegeben. Der bisherige stellvertretende CEO und Chief Commercial Officer (CCO), Rasmus Errboe, wird ab 1. Februar 2025 neuer Group President und CEO des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Mads Nipper an, der nach vier Jahren als Konzernchef zurücktritt.

Errboe ist seit 2012 für Ørsted tätig und war zuvor CFO des globalen Offshore-Geschäfts sowie Regional Director für Europa. In diesen Funktionen war er maßgeblich am Börsengang von Ørsted im Jahr 2016 sowie an der Abspaltung des Öl- und Gasgeschäfts beteiligt.