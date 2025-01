Dax setzt Rekordrally zum Januarschluss fort

Was nicht fallen gelassen werden will, kann dann ja nur steigen. Fallende Notierungen im Index kennen nur noch die älteren trader. Aber da wir uns in der laaaaangen Hausse befinden, sollte eine Euphorie erreicht sein, in dieser, der Sekt fließt in Strömen, ist die Gefahr hoch das der Index konsolidiert, nicht nur ein bisschen, sondern mal ordentlich. Mal angenommen die H1-Formation zeigt ein Doppeltop, der Indikator für kommende, fallende Kurse, dann sollte es in den nächsten Tagen nach unten sausen, zurück in den grünen Kanal. Wird andererseits das 100er extension nach oben raus genommen, ist das Minimalziel beim 138iger bei 22236 zu nennen.Das wäre dann die Euphorie in der Euphorie.Die seit 2007 gebildete Hochpunktlinie ist vom Index angelaufen worden, ergo wäre der Markt für eine größere Korrektur bereit.MACD im weekly ist sehr hoch, wichtiger aber, der RSI ist im weekly !!! im überkauftem Bereich um die Zahl von 73,75.Das Momentum mit 110 Zählern zeigt einen stabilen Aufwärtstrend, somit wäre vieles möglich. Ich denke aber das es auf dem Weg zur 22236 eine gute shorteinstiegsgelegenheit geben wird, kann ja nicht ewig so weiter gehen.