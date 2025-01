Devisen Eurokurs wenig verändert bei 1,04 US-Dollar Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert und hielt sich in der Nähe von 1,04 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0392 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Devisenmarkt …