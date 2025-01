Samsung steckt weiter viel Geld in Verbesserung von Hochleistungs-KI-Chips Der Elektronikkonzern Samsung versucht mit weiter hohen Ausgaben seinen Rückstand bei Chips für Künstliche Intelligenz (KI) aufzuholen. Das Unternehmen will seine Ausgaben für Forschung und Betrieb auf hohem Niveau halten, wie es am Freitag bei der …