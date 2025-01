Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024 real um 1,1 % höher als 2023

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Jahresergebnis 2024 (vorläufig)



+1,1 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (real, Originalwerte)



+2,5 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal, Originalwerte)



+0,9 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (real, kalender- und saisonbereinigt)





+2,3 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal, kalender- und saisonbereinigt)Einzelhandelsumsatz, Dezember 2024 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)-1,6 % zum Vormonat (real)-0,9 % zum Vormonat (nominal)+1,8 % zum Vorjahresmonat (real)+3,0 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Einzelhandel in Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt) 1,1 %und nominal (nicht preisbereinigt) 2,5 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr2023. Das erste vorliegende reale Jahresergebnis liegt damit 0,2 Prozentpunkteunter der am 8. Januar 2025 veröffentlichten Schätzung, die bereits die zuerwartenden Nachmeldungen zum Weihnachtsgeschäft berücksichtigte. Nachdem diereale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im 1. Halbjahr 2024 gegenüber demVorjahreszeitraum rückläufig war (-0,5 %), wuchsen die realen Umsätze im 2.Halbjahr 2024 im Vorjahresvergleich um 2,6 %. Gegenüber dem Jahr 2021, als derEinzelhandel den bisher höchsten Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994erzielte, lag der Jahresumsatz 2024 nach den vorläufigen Ergebnissen um 2,9 %niedriger und nominal um 12,9 % höher. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau desJahres 2019 erzielte der Einzelhandel 2024 einen real um 2,3 % und nominal um22,8 % höheren Umsatz.Umsätze entwickeln sich in der zweiten Jahreshälfte stärker als zu JahresbeginnIm Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der Umsatz im Jahr 2024 im Vergleich zumVorjahr real um 0,7 % und nominal um 2,9 %. Im 1. Halbjahr 2024 verzeichnete derLebensmitteleinzelhandel einen realen Umsatzzuwachs von 0,5 % gegenüber demVorjahreszeitraum, gefolgt von einem Plus von 0,8 % im 2. Halbjahr 2024(nominal: +2,8 % bzw. +3,0 %).Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln wurde im Jahr 2024 real 1,4 % undnominal 2,2 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Während die realeUmsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2024 mit einem Minus von 1,0 % imVorjahresvergleich rückläufig war, verzeichnete sie im 2. Halbjahr 2024 einenZuwachs von 3,7 %. Nominal stiegen die Umsätze im 1. Halbjahr 2024 um 0,4 % undim 2. Halbjahr 2024 um 4,1 %.Ähnlich stellte sich die Entwicklung im Versand- und Internethandel dar, dessenrealer Umsatz im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,0 % wuchs. In der ersten