BARCLAYS stuft APPLE INC auf 'Underweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 183 auf 197 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Dezember-Quartal habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Tim Long in seinem am …