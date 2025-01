SAP mit starkem Start in das neue Jahr: (Turbo)-Calls mit gehebeltem Potenzial

Mit der Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600), die ja maßgeblich am Höhenflug des DAX verantwortlich ist, konnten Anleger seit dem Jahresbeginn bereits einen Kursgewinn in Höhe von 13 Prozent erzielen. Nachdem die Aktie am 28.1.25 nach guten Zahlen und einem positiven Ausblick bei 269,60 Euro ein neues Hoch erreicht hatte, notierte sie im frühen Handel des 31.1.25 bei 268,10 Euro.

Obwohl einige Experten die Aktie bereits als teuer einschätzen, bekräftigten die Analysten der Deutsche Bank wegen des gestiegenen Auftragsbestandes bei Cloudverträgen mit einem von 300 auf 310 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten finden Anleger bereits dann hohe Renditechancen vor, wenn die SAP-Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest auf 280 Euro zulegen kann.