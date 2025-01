Trump: Zölle gegen Mexico und Kanada - aber Dax will weiter spielen..!

Der Dax möchte weiter heile Welt spielen - aber Donald Trump will nun doch ernst machen mit den Zöllen: er kündigt 25%-Zölle gegen Kanada und Mexiko an und droht den BRICS-Staaten sogar mit Zöllen von 100%. Die Aktienmärkte gestern abend aufgrund dieser Zoll-Ankündigung kur erschreckt - aber nun handelt der Dax, als wäre nichts gewesen. Klar ist doch: wenn es Zölle gegen Kanada und Mexiko gibt (und China), dann wird es auch Zölle gegen die Eurozone geben - was dann wiederum die Dax-Unternehmen betrifft. Daher wäre eine Korrektur des Dax längst überfällig. Wenn Trump ernst macht - wird dann etwa Kanada zurück schlagen und die Energie-Lieferungen in die USA einstellen? Trump weiß nicht (oder will nicht wissen), dass das ein riesiges Problem für die USA wäre..

