Novartis setzt starken Lauf im Schlussquartal fort - Weiteres Wachstum

An der Börse kam all das gut an.

Novartis schnitt besser ab als von Analysten gedacht. Auch die Ziele für das neue Jahr kamen gut an. Die Aktie stieg am Freitagvormittag in Zürich um 3,4 Prozent auf 96,95 Franken. Die Aktie setzte damit ihre Aufwärtsbewegung seit Ende Dezember fort. Auf allen Ebenen habe Novartis die Erwartungen übertroffen, hieß es von der Bank Vontobel. Ein Analyst von Octavian zeigte sich unterdessen positiv überrascht von der "außerordentlich starken" operativen Entwicklung. Die ZKB verwies zudem auf den unerwarteten Rückenwind im Schlussquartal durch Preisanpassungen. Der Ausblick liege sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Gewinn vier Prozent über dem Konsens.

Im laufenden Jahr strebt Novartis zu konstanten Wechselkursen erneut Wachstum an. So soll der Umsatz auf Konzernebene im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das Unternehmen am Freitagmorgen in Basel mitteilte. Für den operativen Kerngewinn wird eine Zunahme im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich angestrebt. 2025 dürften der Pharmakonzern ab der Jahresmitte mit den ersten Nachahmer-Produkten für die Mittel Tasigna, Promacta und Entresto konfrontiert werden.

Gerade mit Blick auf den Blockbuster Entresto - Novartis setzte 2024 gut 7,8 Milliarden US-Dollar damit um - werde man alles daran setzen, die Patente zu schützen und zu verteidigen, sagte Finanzchef Harry Kirsch im Gespräch mit Journalisten. Die Prognose für das laufende Jahr habe dies aber bereits berücksichtigt, so Kirsch weiter. Während also das erste Halbjahr wohl in einem ähnlichen Tempo wie zuletzt laufen könnte, dürfte sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte dann etwas abschwächen.

Zwischen Oktober und Dezember steigerte Novartis den Umsatz um 15 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar (rund 12,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Anstieg um 16 Prozent, womit sich das Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal (+10 Prozent) nochmals beschleunigt hat. Getragen wurde das Wachstum einmal mehr durch das Herzmittel Entresto, Kesimpta (Multiple Sklerose), Kisqali (Brustkrebs), Cosentyx (u.a. Schuppenflechte) und Leqvio (Cholesterin). Sie alle verzeichneten prozentual zweistellig Umsatzsteigerungen.

Operativ verdiente Novartis im Schlussquartal 3,5 Milliarden Dollar und damit 37 Prozent mehr. Der Konzerngewinn stieg von 2,6 Milliarden auf 2,8 Milliarden Dollar. Für Analysten ist allerdings der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn wichtiger. Mit 4,9 Milliarden fiel dieser im vierten Quartal besser als der Konsens von knapp 4,5 Milliarden Dollar aus.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 50,3 Milliarden Dollar an. Währungsbereinigt resultierte ein Plus von 12 Prozent. Damit erreicht das Unternehmen das vom Management in Aussicht gestellt Nettowachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Unter dem Strich verblieb ein Jahresgewinn von knapp 12 Milliarden nach 8,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine auf 3,50 von 3,30 Franken erhöhte Dividende erhalten./hr/gab/AWP/nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 102,6 auf Lang & Schwarz (31. Januar 2025, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,02 %. Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,85 Mrd.. Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,6389. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 115,00CHF was eine Bandbreite von -15,97 %/+12,37 % bedeutet.