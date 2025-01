Rosenberger, Langer & Cie. / RLC Global Dynamic Fonds: Zum zweiten Mal ...

RLC Global Dynamic Fonds: Zum zweiten Mal in Folge mit Deutschem Fondspreis ausgezeichnet / Unabhängiger mittelständischer Vermögensverwalter zieht erneut an den Großen der Branche vorbei (FOTO)

Bad Soden am Taunus (ots) - Der RLC Global Dynamic Fonds gewinnt unter 2.805 Wettbewerbsprodukten in der Kategorie Mischfonds global flexibel wie auch 2024 den Deutschen Fondspreis des Finanzmagazins "Fonds professionell". Der von Andreas Langer und Marcus Mößinger gemanagte Fonds hat die Jury dank seiner hervorragenden Wertentwicklung von 14,7% pro Jahr im Fünfjahresvergleich und einer starken Managementleistung überzeugt.



Wesentlich zum Erfolg der beiden Fondsmanager hat der sehr flexible Ansatz beigetragen. So kann die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent liegen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt. Der Fonds investiert indexgestützt in innovative Unternehmen des Nasdaq-100-Index. Dieser enthält bekannte Titel wie Apple, Nvidia, Microsoft und Amazon, die in puncto Marktkapitalisierung zu den global größten Unternehmen zählen. Enthalten sind neben Technologietiteln auch Aktien von Unternehmen aus "klassischen" Branchen, wie Industrie, Biotechnologie und Handel. Dabei folgen die beiden Fondsmanager einem regelbasierten und aktiven Managementansatz.Um größere Rückschläge zu vermeiden, werden regelbasiert Derivate als Absicherungsinstrumente für Kurs- und Währungsrisiken eingesetzt.