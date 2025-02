Bei diesen Circular-Economy-Stocks sind die Goldmänner bullish

Immer mehr Branchen setzen auf die Kreislaufwirtschaft, um Ressourcen zu schonen und sich wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Von der Schmuck- über die Mode- bis hin zur Technologiebranche erkennen immer mehr Unternehmen die wirtschaftlichen Vorteile, die in Kreislaufwirtschaftskonzepten stecken.

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?

Die Kreislaufwirtschaft folgt dem Prinzip der Wiederverwendung, der Reparatur und des Recyclings mit dem Ziel der Abfallvermeidung. Im Gegensatz zum linearen "Take-Make-Waste"-Modell setzt sie auf einen geschlossenen Produktkreislauf. Laut der Ellen MacArthur Foundation basiert das Konzept auf drei Grundprinzipien: Vermeidung von Abfall und Umweltverschmutzung, maximale Wiederverwertung von Produkten und Materialien sowie Regeneration der Natur.

Ein Beispiel ist das chinesische Unternehmen Deartree, das gebrauchte Büromöbel aufbereitet und an Großkunden wie Microsoft, Tencent und Starbucks vermietet oder verkauft. Das niederländische Unternehmen Fairphone verfolgt bei seinen Smartphones ebenfalls einen Ansatz der Kreislaufwirtschaft. Der modulare Aufbau erleichtert die Reparatur und verlängert die Lebensdauer. Es verwendet recycelte und konfliktfreie Rohstoffe und fördert das Recycling alter Geräte durch Rücknahmeprogramme, um Elektroschrott zu reduzieren.



Ein weiterentwickeltes Konzept der Kreislaufwirtschaft ist 'Cradle to Cradle' (C2C), das von dem Chemiker Michael Braungart und dem Architekten William McDonough entwickelt wurde. Anders als herkömmliche Recyclingmodelle, die oft mit Qualitätsverlust einhergehen, setzt C2C auf eine endlose Wiederverwertung von Materialien in geschlossenen Kreisläufen.



Quelle: Picture-Alliance

Neue Geschäftsmodelle im Umbruch

Die Kreislaufwirtschaft erfordert ein Umdenken – vor allem in Branchen mit wertvollen Rohstoffen. Der US-amerikanische Schmuckhersteller Sonalore hat sich auf ein nachhaltiges Modell spezialisiert: Kunden können ihre gekauften Schmuckstücke jederzeit wieder verkaufen. Sonalore garantiert den Rückkauf zum aktuellen Goldmarktpreis abzüglich einer Gebühr von 15 Prozent.

"Erfolgreiche Kreislaufmodelle basieren auf wertvollen Rohstoffen, transparenten Preisen und effizienten Wiederverkaufsmechanismen", erklärt Sonalore-CEO Nidhi Singhvi gegenüber CNBC. Gerade junge Konsumenten achten zunehmend auf Nachhaltigkeit. Zudem beeinflussen finanzielle Faktoren das Kaufverhalten: Millennials besitzen weniger Vermögen als ihre Eltern und denken beim Einkauf stärker an den Wiederverkaufswert. Der Markt für Second-Hand-Mode wächst rasant – bis 2028 soll er ein Volumen von 350 Milliarden US-Dollar erreichen.

Investmentchancen in der Kreislaufwirtschaft

Investoren stehen vor Herausforderungen, da es bisher kaum umfassende Informationen über nachhaltige Geschäftsmodelle gibt. Goldman Sachs hat seine Liste der "Adopters and Enablers of Circular Economy Solutions" im Jahr 2024 um 150 Unternehmen auf insgesamt 875 Unternehmen erweitert. Die besonders erfolgreichen Unternehmen haben sich seit 2021 besser entwickelt als der MSCI ACWI Index.

Zu den von Goldman Sachs bewerteten 'High Quality'-Unternehmen gehören unter anderem der singapurische Maschinenbauer SMC Corporation, der Emissionen und Materialeinsatz reduziert, sowie der chinesische Elektronikkonzern Lenovo. Zu den "Top Scoring Circular Enablers"zählen das US-amerikanische Unternehmen Waste Management und der französische Entsorgungsdienstleister Veolia.

"Eine Kreislaufwirtschaft ist entscheidend für eine emissionsarme Zukunft und den Schutz der Artenvielfalt", so Goldman Sachs. Auch die EU setzt verstärkt auf Regulierung: Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft fließen zunehmend in das Produktdesign ein. Initiativen zur Reduzierung von Plastik, Textilmüll und Lebensmittelverschwendung nehmen zu.

Ein weiteres Beispiel für ein sehr erfolgreiches Unternehmen der Kreislaufwirtschaft ist der norwegische Pfandautomatenhersteller Tomra. Innerhalb von 20 Jahren ist die Aktie um mehr als 430 Prozent gestiegen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion