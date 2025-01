AKTIE IM FOKUS 2 Atoss scheitern an 200-Tage-Linie - Plus schmilzt nach Zahlen Geschäftszahlen von Atoss haben am Freitag die Papiere mit zunächst kräftigem Zuwachs an eine wichtige technische Marke geführt. In der Spitze zogen die Anteile bis auf 122 Euro an, wo nur etwas darüber die als Signalgeber für den längerfristigen …