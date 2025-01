Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH verrät 3 Dinge, die Onlineshops von McDonald's und Co. lernen sollten (FOTO)

Zürich-Oerlikon (ots) - Der E-Commerce-Sektor entwickelt sich ständig weiter -

ein Umstand, den sich auch Ephraim Chiozza zunutze macht: Als Gründer und

Inhaber der AdWiser GmbH kombiniert er Psychologie und datengestützte

Marketingstrategien, um mit begrenztem Werbebudget maximale Resultate für seine

Kunden zu erzielen. Nachfolgend verrät er, wie auch Onlinehändler die Tricks der

Fastfood-Industrie zu ihrem Vorteil einsetzen.



In immer mehr Fastfood-Restaurants finden sich sogenannte Self Order Terminals

(SOTs), an denen Kunden schon vor dem Gang zur Kasse ihre Bestellung aufgeben

und bezahlen können. Was insbesondere als Annehmlichkeit für die Kundschaft

beworben wird, macht sich aber auch für die Restaurants selbst bezahlt. So

konnte McDonald's Deutschland seine Umsätze seit Einführung der ersten SOTs um

rund 15 Prozent steigern. Die Technologie hat also ein enormes Potenzial -

überraschenderweise auch für den Onlinehandel. "Self Order Terminals holen nicht

nur den Komfort des Onlinehandels an den Point of Sale, sondern entwickeln

dessen Erfolgsformel noch weiter", erklärt Marketing-Experte Ephraim Chiozza von

der AdWiser GmbH. "Shopbetreiber können sich also einiges von den Terminals

abschauen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu McDonald's! Long 265,82€ 2,50 × 10,89 Zum Produkt Short 316,70€ 2,72 × 10,32 Zum Produkt