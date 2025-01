Das gab es seit Jahrzehnten nicht: Pharma-Aktie haussiert nach FDA-Zulassung!

Die Einnahme erfolgt zweimal täglich oral. Während Opioide die Schmerzsignale im Gehirn blockieren, setzt Journavx bereits an den Nerven an, bevor die Signale das Gehirn erreichen. Dies reduziert das Risiko einer Abhängigkeit erheblich.

Die Food and Drug Administration (FDA) stellte fest, dass Journavx in zwei doppelblinden, placebokontrollierten Studien eine "statistisch signifikante, überlegene Schmerzreduktion" gegenüber Placebos zeigte. Diese Studien untersuchten postoperative Schmerzen nach Bauchdeckenstraffungen und Ballenoperationen. Teilnehmer mit unzureichender Schmerzkontrolle durften zusätzlich Ibuprofen einnehmen.

Vertex evaluiert zudem die Anwendung von Suzetrigine bei peripheren neuropathischen Schmerzen. Analysten hatten mit einem höheren Preis für das Medikament gerechnet, was in Fachkreisen diskutiert wird.

Olivia Brayer von Cantor hatte einen Preis von 60 bis 80 US-Dollar erwartet, wies jedoch darauf hin, dass akute Schmerzen oft nur eine 14-tägige Behandlung erfordern. "Rabatte für chronische Schmerzen könnten viel höher sein, da es Probleme beim potenziellen Zugang geben könnte."

Evercore-Analystinnen Liisa Bayko und Saima Machlovi hatten mit einem Preis von 20 bis 30 US-Dollar pro Tag gerechnet. Sie sehen in Journavx vor allem eine Lösung für Patienten mit Suchterkrankungen und Adipositas, da bei ihnen Atemdepressionen ein Risiko darstellen. Kritisch wird jedoch der verzögerte Wirkungseintritt von zwei bis vier Stunden betrachtet. "Eine Lösung wäre die Prämedikation vor der Operation."

Laut Vertex könnte das Medikament mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar zum Blockbuster werden. Die FDA sieht die Zulassung als einen wichtigen Schritt zur Bereitstellung sicherer Alternativen zu Opioiden.

Das Medikament zeigte sich in Studien wirksam, verfehlte jedoch das sekundäre Ziel, eine überlegene Wirkung gegenüber der Opioid-Kombination Hydrocodon/Paracetamol zu demonstrieren.

In einer separaten Phase-III-Studie gaben mehr als 83 Prozent der Patienten an, dass Journavx gut, sehr gut oder ausgezeichnet zur Schmerzlinderung geeignet sei. In Zukunft könnte eine Erweiterung der Zulassung für chronische Schmerzen das Potenzial von Journavx weiter steigern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

