KI hilft iPhone-Verkäufen - Aktie vorbörslich höher

m2012-12 schrieb gestern 22:46

Apple Q1/2025 Quartalszahlen: 124,3 Milliarden Dollar Umsatz – 36,33 Milliarden Dollar Gewinn

30. Jan. 2025 | 22:36 Uhr | 0 Kommentare

Apple hat vor wenigen Augenblicken – und wie Anfang des Monats angekündigt – seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Q1/2025 bekannt gegeben. In den Monaten Oktober bis Dezember 2024 konnte das Unternehmen aus Cupertino einen Umsatz von 124,3 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 36,33 Milliarden Dollar erzielen. ......

https://www.macerkopf.de/2025/01/30/apple-q1-2025-quartalszahlen/

......

Apple Q1/2025 Quartalszahlen sind da

Das wichtige Weihnachtsquartal liegt hinter Apple und soeben hat der Hersteller seine Geschäftszahlen für das fiskalische Q1/2025 veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht dem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q1 das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober, November und Dezember 2024. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.



Im Weihnachtsquartal erwirtschaftet Apple für gewöhnlich seinen höchsten Umsatz und Gewinn und dies setzte sich auch im abgelaufenen Quartal fort. Im Q1/2025 konnte Apple einen Umsatz von 124,3 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 36,33 Milliarden Dollar (2,4Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q1/2024 waren es 119,6 Milliarden Dollar Umsatz bei 33,92 Milliarden Dollar Gewinn (2,18 Dollar Gewinn pro Aktie). Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug XX US-Dollar.



Der Umsatz und Gewinn lässt sich in erster Linie auf die im Herbst 2024 auf den Markt gebrachten Produkte, u.a. iPhone 16 Familie, Apple Watch 10, AirPods 4 sowie die Ma4 Macs, zurückführen.



“Today Apple is reporting our best quarter ever, with revenue of $124.3 billion, up 4 percent from a year ago,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We were thrilled to bring customers our best-ever lineup of products and services during the holiday season. Through the power of Apple silicon, we’re unlocking new possibilities for our users with Apple Intelligence, which makes apps and experiences even better and more personal. And we’re excited that Apple Intelligence will be available in even more languages this April.”



“Our record revenue and strong operating margins drove EPS to a new all-time record with double-digit growth and allowed us to return over $30 billion to shareholders,” said Kevan Parekh, Apple’s CFO. “We are also pleased that our installed base of active devices has reached a new all-time high across all products and geographic segments.”



Conference Call

Ab 23:00 Uhr wird Apple weitere Zahlen und die wichtigsten Fakten im Rahmen des Conference Calls bekannt geben. Neben Apple CEO Tim Cook wird sich Apples Finanzchef Kevan Parekh den Fragen der Analysten stellen. Die wichtigsten Aussagen des Conference Calls findet ihr morgen früh hier auf Macerkopf.de.