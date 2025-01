Auszeichnungen im Guide MICHELIN für Kitzbühel

--------------------------------------------------------------

Kitzbühel (ots) - Verstärkung der Positionierung als Genuss-DestinationDer Guide MICHELIN ist zurück in Österreich. Nach der letzten nationalen Ausgabe2009 erfahren ab diesem Jahr GastronomInnen in allen Regionen eine gebührendeAnerkennung für ihre hochkarätigen Leistungen.Der Guide MICHELIN gilt weltweit als eine der renommiertesten Institutionen zurBewertung von Restaurants. Mit seinem klaren Fokus auf Qualität, Kreativität undHandwerkskunst der Küche setzt er höchste Maßstäbe in der Gastronomie. Dieverliehenen MICHELIN-Sterne sind dabei nicht nur ein Symbol für außergewöhnlichekulinarische Erlebnisse, sondern auch ein international anerkanntesQualitätssiegel, das Gäste auf der Suche nach erstklassigen Restaurantsinspiriert. In Österreich spiegelt der Guide die beeindruckende Vielfalt angastronomischen Highlights wider - von traditionellen Wirtshäusern bis hin zuavantgardistischen Gourmettempeln.Die bekannte Kulinarik-Destination Kitzbühel freut sich über insgesamt zweiMICHELIN-Sterne - je einen für das Berggericht Kitzbühel und für das Les DeuxKitzbühel, einen Bib-Gourmand-Award und vier ausgewählte Restaurants. Dr.Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, freut sichüber die hochwertigen Auszeichnungen: "Die MICHELIN-Sterne für zwei KitzbühelerBetriebe, der Bib Gourmand Award und vier weitere ausgewählte Betriebe sind weitmehr als ein gastronomisches Gütesiegel - sie sind ein internationalesBekenntnis zur Exzellenz. Für Kitzbühel, als weltweit anerkanntes Reiseziel,bieten sie die perfekte Plattform, um unser kulinarisches Angebot auf höchstemNiveau zu präsentieren und Kitzbühel als Lieblingsort für anspruchsvolleReisende weiter zu etablieren."Zwei MICHELIN-Sterne in der Gamsstadt"Sternekoch - ein wahr gewordener Traum! Der MICHELIN ist der bedeutendsteGourmet-Guide der Welt, und es ist eine große Ehre, darin vertreten zu sein.Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer harten Arbeit, sondernauch eine zusätzliche Motivation, weiterhin die besten Produkte zu finden undunseren Gästen im Berggericht Kitzbühel einzigartige Abende vollergeschmacklicher Höhen und Überraschungen zu bereiten", so Chef de Cuisine MarcoGatterer. Das Team des Berggericht Kitzbühels - mit einem Stern prämiert -versteht es meisterhaft, beste Produkte und saisonale Zutaten zu kulinarischen